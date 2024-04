Donald Trump przyciąga coraz większą liczbę młodych wyborców. "Ludzie są żądni nowej tożsamości narodowej"

Donald Trump w zaciętej walce o prezydenturę intensywnie zabiega o młodszych wyborców. I trzeba przyznać, że odnosi tu coraz większe sukcesy. O ile w wyborach 2020 roku spośród wyborców przed 30. rokiem życia na Joe Bidena zagłosowało prawie 60 procent, a na Trumpa - 35 procent, to teraz - według sondażu IPSOS - te proporcje wynoszą zaledwie 29 do 26 dla Bidena. Reszta nie popiera żadnego. Co więcej rośnie liczba młodych wyborców, którzy stanowczo deklarują się jako republikanie. Czym przyciąga ich Trump?

Isayah Turner nie jest stereotypowym wyborcą Donalda Trumpa. Pracuje ze zwierzętami, ma kolczyki w obu uszach i 23 lata. W ostatnią sobotę jechał ze swoją matką dwie godziny z Milwakee do Green Bay w stanie Wisconsin, by być na wiecu swojego politycznego idola. - Nie widzę ryzyka dla demokracji, bo niezależnie od tego, co się stanie, jeśli zostanie wybrany, będzie rządził przez cztery lata i koniec. Wydaje mi się, że on chce po prostu zrobić wszystko, co może, żeby w tym czasie spróbować sprowadzić nas na właściwą drogę - mówi Isayah Turner, 23-letni zwolennik Donalda Trumpa.