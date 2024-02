Długie kolejki do lekarzy i "samonapędzające się koło autodestrukcji"

To, że kolejek nie widać, nie znaczy, że ich nie ma. - Do poradni gastroenterologicznej to jest 14 miesięcy, 12 miesięcy to jest chirurg naczyniowy - wylicza Mariola Więckowska, pielęgniarka ze Szpitala Miejskiego imienia Wincentego a Paulo w Gdyni. Mimo to absencja pacjentów jest normą. - Czasami dochodzi to nawet do 20 procent - przyznaje Lesław Lenartowicz, prezes Centrum Medycznego HCP w Poznaniu. Frustracja po obu stronach narasta. - W to miejsce mógłby się dostać ktoś naprawdę chory, a tak musi czekać - podkreśla jedna z pacjentek z Łodzi. Wystarczyłby jeden telefon do przychodni. - Są pacjenci, którzy wymagają tej wizyty dużo, dużo wcześniej i gdyby ci ludzie, którzy mają wyznaczoną wizytę, odwołali, to ta kolejka nam się przesuwa. Wtedy skracamy okres oczekiwania - mówi Marta Nowak, prezeska Miejskiego Centrum Medycznego "Śródmieście" w Łodzi.