Czy polityka PiS wyprowadza Polskę z UE? Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24

Polska kontra Unia

Ciągłe konflikty z Unią mają swoją cenę. Za każdą kwotą, której nie dostajemy na KPO, kryją się konkretne inwestycje, których nie ma. Lubliniec czeka na pieniądze, by zbudować tunel pod torami kolejowymi. Mikołów chce oszczędzać energię i wybudować własne farmy fotowoltaiczne. Szpital w Gliwicach też nie powstanie - jeśli nie będzie pieniędzy na KPO. Takie inwestycje są, a raczej mogłyby być w każdym powiecie i gminie. Projekty, których bez unijnych pieniędzy lokalne władze nie będą w stanie udźwignąć. Autorzy nawet tych najmniejszych, także rewitalizacji basenu w Żarkach, doskonale wiedzą, kto za ten chaos odpowiada. Samo KPO to kilkaset miliardów złotych. Do tego są inne fundusze - też zamrożone przez Unię. - To mogło powstać i ups, nie ma tego. Kto jest za to odpowiedzialny? Kaczyński i jego banda - mówi Aleksandra Gajewska, PO.