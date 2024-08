Co zmieniły wytyczne dla prokuratorów w sprawach dotyczących aborcji? "One kobiet nie uspokoją"

To i tak za dużo - mówią organizacje kobiece i dodają, że wytyczne - choć zapisano w nich, że prokurator ma się kierować wrażliwością, doświadczeniem i zrozumieniem dla kobiet - to za mało. Dlatego Fundacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA w poniedziałek opublikuje własne wytyczne.

- Pokażemy prokuratorom, że są to sytuacje, w których - z uwagi na niską społeczna szkodliwość czynu - zasadnym byłoby odmówienie wszczęcia postępowania. Są to sytuacje pomocy przy pomocy chcianej aborcji ze strony najbliższych - informuje Mateusz Bieżuński z Fundacja FEDERA.

Lewica nie poddaje się w sprawie aborcji

Obecnie matka pomagająca córce w wyjeździe do zagranicznej kliniki wciąż może obawiać się procesu. - Najbardziej poruszają mnie sytuacje, kiedy rodzice pomagają swoim dzieciom. To sytuacje, kiedy nie mamy innego wyjścia, zwłaszcza, że dziecko zwraca się do nas z prośbą o pomoc - podkreśla Justyna Wydrzyńska z Aborcyjnego Dream Teamu.

Wytyczne prokuratury zalecają, by przesłuchanie kobiety, która sama przerwała ciążę, za co nie ma w Polsce kary, odbyło się tylko raz, z poszanowaniem jej godności, ale szczegółowego przesłuchania nie kasują. - Trudno właściwie zrozumieć, po co te wytyczne w takim kształcie mamy, bo one kobiet nie uspokoją, natomiast tylko potwierdzają, że mamy złe prawo, że to prawo musi być zmienione - ocenia Wanda Nowicka, posłanka Lewicy.