Co ze śmigłowcami pokładowymi dla wojska? Program Kondor, który wystartował 5 lat temu, jest martwy

Wracają pytania o program Kondor. Zgodnie z dumną nazwą - miał dodać nowych skrzydeł naszemu lotnictwu morskiemu, co de facto sprowadza się do zakupu nowych śmigłowców pokładowych. Na papierze ruszył pięć lat temu i wygląda na to, że nikt już o nim nie pamięta.

W programie ogłoszonym w czasie rządów PiS nic się nie wydarzyło - przez wiele lat rządów PiS. - Zgłosili się pierwsi chętni do zaoferowania marynarce tego śmigłowca, natomiast on rzeczywiście w pewnym momencie wyhamował - przyznaje Łukasz Zalesiński z miesięcznika "Polska Zbrojna". Trwają w resorcie obrony narodowej prace analityczne, koncepcyjne - zapewnia płk Grzegorz Polak z Agencji Uzbrojenia Wojskowego.

Analiza trwa piąty rok. Za cztery lata co rok do służby zaczną wchodzić trzy nowe fregaty w ramach programu "Miecznik". Problem w tym, że na razie nikt nie ma pomysłu na to, co będzie na nich lądować. Władza obwinia poprzedników. - Jest problem zerwanego kontraktu na śmigłowce wielozadaniowe, który zerwał pan Macierewicz, i skutki tego odczuwamy, niestety, do dziś - mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej i wicepremier.