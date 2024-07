Chwile grozy na przejściu dla pieszych. "Dziękowałam Bogu, że nasze dzieci po prostu żyją"

W Pobłocie w powiecie słupskim doszło do dramatycznej sytuacji na przejściu dla pieszych. Kierowca omal nie zabił trójki dzieci. Twierdzi, że ich nie widział. Eksperci przyznają, że do takich zdarzeń dochodzi znowu coraz częściej.

W Pobłocie w powiecie słupskim kierowca omal nie rozjechał trzech chłopców na przejściu dla pieszych. Matka dwóch z nich przybiegła niemal natychmiast. - Od razu go wzięłam w ramiona i sprawdziłam, czy wszystko jest w porządku. Czy nie ma żadnych obrażeń. Mój synek powiedział: "mama nic się nie dzieje, to jest tylko rączka". Drugi syn z zza pleców do mnie przybiegł i ich objęłam, i to było dla mnie najważniejsze - relacjonuje pani Alicja Miedzielec, matka dwóch chłopców.