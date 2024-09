Chcą poprawić los zwierząt. Trwa zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem ustawy

Pod obywatelskim projektem ustawy, który ma poprawić los zwierząt, jest już 52 tysiące podpisów. Potrzeba 100 tysięcy, a zostały dwa tygodnie, dlatego aktywiści apelują o mobilizację. Zakaz trzymania zwierząt domowych na uwięzi, zakaz używania fajerwerków hukowych i zwiększenie kar za znęcanie się nad zwierzętami - to kilka przepisów, które znalazły się w obywatelskim projekcie.

Nadzieją na poprawę sytuacji zwierząt jest obywatelski projekt ustawy "Stop łańcuchom, pseudohodowlom i bezdomności zwierząt". Właśnie trwa zbieranie podpisów pod projektem. - Mam nadzieję, że dozbieramy do tych 100 tysięcy - mówi Cezary Wyszyński z Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "Stop łańcuchom, pseudohodowlom i bezdomności zwierząt".

Wszystko zależy też od tego, czy osoby, które zadeklarowały, że będą zbierać podpisy, dostarczą je na czas. Dlatego aktywiści proszą o dosłanie ich do 20 września, bo do 24 września trzeba do Sejmu dostarczyć już komplet. - Podczas tych ostatnich dwóch tygodni potrzebna jest mobilizacja - apeluje Ewa Gebert.