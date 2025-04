Było już na wnuczka i na policjanta. Są także oszustwa na lekarza i na księcia ze Stambułu

Mężczyzna napisał do 68-letniej kobiety z Łomży, że chętnie ją odwiedzi i że potrzebuje tylko pieniędzy na bilet do Polski. Później miał jeszcze inne potrzeby. Kobieta przelała mu w sumie 150 tysięcy złotych.

Akcje edukacyjno-profilaktyczne dla seniorów

- Docieramy też do osób młodszych. To znaczy do dzieci, do wnuków naszych seniorów, aby na bieżąco ze starszymi osobami, ze swoimi bliskimi rozmawiały - mówi podinsp. Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji w Warszawie.