Beata Szydło zszokowana awansem Barbary Nowak. Zbigniew Kuźmiuk: nie wiem, co się dzieje

Owiana wątpliwą sławą była małopolska kurator oświaty Barbara Nowak została nową szefową krakowskich struktur Prawa i Sprawiedliwości. Stanowisko stracił polityk, który jest kojarzony z Beatą Szydło. To pokłosie sporu o marszałka województwa i kolejna odsłona walk frakcyjnych w PiS. - Jestem z organizacji mazowieckiej. U nas takie rzeczy się nie zdarzają, więc nie wiem, co się dzieje - skomentował poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk.

O tym, że traci partyjne stanowisko, radny Prawa i Sprawiedliwości dowiedział się od dziennikarzy. Michał Drewnicki został odwołany z funkcji pełnomocnika partii w Krakowie. - Nie znam powodów, bo tych powodów mi nie przedstawiono. Ja mogę mieć nadzieję, że nie było to związane z jakąś walką frakcyjną - mówi. - Szkoda, że Łukasz Kmita do mnie nie zadzwonił po prostu - dodaje.

Niedowierzanie Beaty Szydło

Michał Drewnicki to bliski współpracownik Beaty Szydło, która zareagowała na jego odwołanie. "To nie może być prawda. Ktoś musiałby stracić kontakt z rzeczywistością, żeby dymisjonować Michała Drewnickiego. Michał to dla krakowskiego PiS-u symbol i super szef struktur" - czytamy we wpisie byłej premier, obecnie eurodeputowanej Prawa i Sprawiedliwości w serwisie X.