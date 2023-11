Artyści protestują przeciwko działaniom dyrektora Zachęty. "To jest taki rodzaj neokomunizmu"

czytaj dalej

To jest naprawdę skomplikowana układanka, bo to nie są tylko ministerstwa, to są też wiceministrowie, to są szefowie komisji, wiceszefowie komisji sejmowych. To są różnego rodzaju urzędy, które są wokół tych ministerstw. Naprawdę każdy z nas będzie miał co robić - mówiła w "Faktach po Faktach" posłanka Joanna Mucha (Polska 2050, Trzecia Droga) na temat podziału stanowisk w nowym rządzie. - Myślę, że już potencjalni ministrowie, kandydaci na ministrów przygotowują się do swojej misji. Jesteśmy na tym etapie - stwierdził poseł Jan Grabiec (Koalicja Obywatelska).