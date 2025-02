Twierdzi, że zabił w obronie koniecznej. Sąd mu nie uwierzył. "Nie bronił żadnych dóbr"

Według skazanego to miała być obrona konieczna. Arkadiusz D. twierdzi, że zabił nożem mężczyznę, bo myślał, że to włamywacz. Ofiara prawdopodobnie po prostu pomyliła drzwi mieszkania w kamienicy. Sąd Apelacyjny w Gdańsku uznał Arkadiusza D. za winnego i skazał na 15 lat więzienia.

Obrona domagała się uniewinnienia

Do tragicznego zdarzenia doszło dwa lata temu w Brodnicy. W nocy do kamienicy, w której skazany mieszkał z ojcem, przyszedł 30-latek, który chciał od znajomego odzyskać dług, ale pomylił mieszkania. Doszło do awantury. Arkadiusz D. chwycił za nóż, jak twierdzi, w obronie ojca.