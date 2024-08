Andrzej Duda nagle nie lubi policji. "Żaden prezydent wcześniej nie obrażał się, nie zachowywał się jak dziecko"

Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie zatrzymania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w Pałacu Prezydenckim. Schronili się u Andrzeja Dudy, by nie trafić do więzienia. Prezydent miał przewidzieć możliwość wejścia policji do pałacu i zakazał współpracownikom stawiania oporu.

- To było wtargnięcie policji do siedziby głowy państwa - mówiła 9 stycznia Grażyna Ignaczak-Bandych, ówczesna szefowa Kancelarii Prezydenta RP. Potem w prokuraturze zeznawała, że prezydent przed wyjazdem do Belwederu na spotkanie powiedział jej, by w razie przybycia policji do pałacu nie stawiać oporu i nie utrudniać czynności. Trudno zatem mówić o zaskoczeniu.