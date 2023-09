Afera wizowa uderza w reputację Polski. "To oszustwo zorganizowane przez polski rząd"

czytaj dalej

Wygląda na to, że są ludzie, którzy byli gotowi polskie bezpieczeństwo po prostu sprzedać za pieniądze - mówił o aferze wizowej w "Faktach po Faktach" w TVN24 Adam Szłapka, przewodniczący Nowoczesnej, przedstawiciel klubu Koalicji Obywatelskiej. Paweł Zalewski z Polski 2050 mówił, że mamy do czynienia z "absolutnym paraliżem" w kontekście zapotrzebowania polskiego biznesu na pracowników z zagranicy w związku piątkową decyzją Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jego zdaniem to jest powód do jak najszybszej dymisji ministra Zbigniewa Raua.