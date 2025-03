91-latka była wożona od szpitala do szpitala, w końcu zmarła. Rzecznik Praw Pacjenta bada sprawę

Co się stało w tych stołecznych szpitalach - najpierw praskim, a potem wolskim - sprawdzi Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy i Rzecznik Praw Pacjenta. Jak ujawnili dziennikarze portalu TVN Warszawa, obydwa szpitale odmówiły przyjęcia 91-letniej pacjentki, u której istniało podejrzenie obustronnego zapalenia płuc. Pacjentka była wożona karetką od szpitala do szpitala ze skierowaniem od lekarza POZ. W końcu zmarła, nie uzyskawszy pomocy.

Dlaczego seniorka nie została przyjęta?

W przypadku 91-latki ta pomoc nie została udzielona. Już w piątek publikowaliśmy kuriozalne tłumaczenia dyrektora do spraw medycznych Szpitala Praskiego. Nie przyjęli ciężko chorej seniorki, bo ratownik z karetki podszedł nie do tego okienka co trzeba - tak tłumaczył dyrektor. Zamiast do ostrodyżurowego, to do okienka obok, gdzie przyjmowano pacjentów planowych.