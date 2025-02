"Młody wiek wcale nie warunkuje tego, że nie będzie problemów". 23-latka miała 8-kilogramowego guza

Lekarze z Zabrza usunęli 8-kilogramowy guz jajnika. Wielki, choć bywają i większe. W tym przypadku jednak chodzi o bardzo młodą pacjentkę, 23-latkę. To rzuca światło na problem polegający na tym, że Polki się nie badają. Całymi latami.

Nie da się go nie zauważyć, a jednak pacjentka długo nie zwracała na niego uwagi. - Zdawała sobie sprawę z tego, że powiększa jej się obwód brzucha, i to była jedyna rzecz, na którą zwracała uwagę - przekazał dr Mariusz Wójtowicz, ordynator Oddziału Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka Szpitala Miejskiego w Zabrzu.

Guz jajnika, który urósł w brzuchu 23-letniej szczupłej kobiety, ważył osiem kilogramów, mimo to pacjentka do szpitala przyszła dopiero, gdy potężnie spuchła jej noga. Spuchła z winy guza.

- Zmiana uciskała naczynia żylne, co było już bezpośrednim zagrożeniem stanu życia i zdrowia dla tej pacjentki - poinformował dr Mariusz Wójtowicz.

Guz rósł w brzuchu 23-latki co najmniej rok

Mogło dojść do zakrzepu, do zatoru płucnego, guz mógł też uszkodzić jelita, bo zaczął do nich przyrastać, lub pęknąć i spowodować zapalenie otrzewnej. Pacjentka czekała zbyt długo, lekarze czekać już nie mogli.