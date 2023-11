11 lat temu miał zabić dwoje niemieckich turystów. Zdzisław W. usłyszał zarzuty

Jedenaście lat temu zabił z zimną krwią. Dotąd był nieuchwytny - teraz odpowie za to, co zrobił. Prokuratura nie ma wątpliwości, że to Zdzisław W. odpowiada za zbrodnie na dwojgu obywatelach Niemiec. - Podszedł do nich i z bliskiej odległości oddał do nich kilka strzałów z broni palnej, a następnie mężczyźnie, który jeszcze po oddaniu do niego strzałów żył, podszedł do niego i zadał mu ranę ciętą szyi - informuje Szymon Banna z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Stara gwardia przestępców

Zdzisław W. nie przyznał się do zbrodni. Twierdzi, że nie było go na miejscu przestępstwa, ale policja mu nie wierzy. - To są ludzie, którzy maja doświadczenie kryminalne przez 40 lat nabyte. To jest stara gwardia, która ma zasady. Tych zasad nie łamie. Co by się nie działo, on zawsze powie, że to nie jego ręka i że nie on to zrobił - podkreśla oficer operacyjny.