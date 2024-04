Sondaż przed wyborami samorządowymi dla "Faktów" TVN i TVN24. Kto na czele

Wybory samorządowe 2024. Kto wygra w sejmikach wojewódzkich?

Wybory samorządowe 2024. Ważna pozycja lokalnych komitetów

Wyniki badania skomentował na antenie TVN24 dyrektor zarządzający Opinia24 Michał Kluczek. Wskazywał przede wszystkim, czym różni się sondaż na poziomie wyborów samorządowych od tego na poziomie parlamentarnym. - Jest o tyle nietypowym w stosunku do tych sondaży, do których zdążyliśmy się już przyzwyczaić, bo dotyczy poparcia dla kandydatów poszczególnych komitetów - wytłumaczył.

Kluczek zwrócił uwagę przede wszystkim na to, jak ważne są w wyborach samorządowych komitety lokalne. - My, konstruując takie badanie, musimy brać pod uwagę te komitety, które znane są nam ogólnopolsko z pomiarów do Sejmu, ale musimy brać też pod uwagę szczególną także komitety lokalne - mówił. - W tym pomiarze to, co zasługuje na uwagę, jest to, że komitety lokalne, które badaliśmy na poziomie ogólnopolskim, ma poparcie na poziomie 9 procent - dodał.