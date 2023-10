Pytanie o ceny paliw na Orlenie. Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24

W najnowszym sondażu zrealizowanym przez firmę Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 respondentom zadano pytanie o to, co jest powodem spadku cen na stacjach Orlenu. Zdaniem 65 procent ankietowanych - "jest to skutek decyzji politycznych i faktu, że Orlen manipuluje cenami, by pomóc PiS wygrać wybory".

Spadające ceny na Orlenie

Jeszcze na początku 2023 roku Daniel Obajtek, szef Orlenu, przekonywał, że koncern nie może obniżyć cen paliw, bo stałoby się to, co się stało na Węgrzech, gdzie rząd wprowadził, a później nagle zrezygnował z ustalenia maksymalnej ceny litra benzyny i oleju napędowego. - Słyszeliście państwo kilka miesięcy temu, że paliwa powinny być regulowane i kosztować 5 złotych za litr. Gdybyśmy regulowali ceny, to nie płynąłby import do Polski. Podawałem przykład gospodarki węgierskiej i nie pomyliłem się. Tam tak się stało. Ręczne sterowanie doprowadziło do braków paliwa - stwierdził szef kontrolowanego przez państwo giganta.