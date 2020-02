01 lutego 2020, 19:00

Czy Polska powinna opuścić Unię Europejską? Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24





Odtwarzaj Czy Polska powinna opuścić Unię Europejską? Foto: Shutterstock | Video: Fakty TVN

89 procent badanych jest zdania, że Polska powinna pozostać w Unii Europejskiej - to wyniki sondażu przeprowadzonego przez Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24. Przeciwnego zdania jest 6 procent ankietowanych. Respondenci zostali zapytani także o to, czy ich zdaniem polityka rządu PiS może doprowadzić do wyjścia Polski z Unii Europejskiej.