53 procent Polaków uważa, że polityka rządu PiS nie może doprowadzić do wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Tak wynika z sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24. Takie zagrożenie dostrzega 40 procent respondentów.

Czy polityka rządu PiS może doprowadzić do wyjścia z Unii Europejskiej? Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24

W badaniu telefonicznym przeprowadzonym przez Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 ankietowani usłyszeli następujące pytanie:

"Czy Pana(Pani) zdaniem polityka rządu PiS może doprowadzić do wyjścia Polski z Unii Europejskiej"

Foto: Fakty TVN Czy polityka rządu PiS może doprowadzić do wyjścia z Unii Europejskiej? Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24 Odpowiedź "zdecydowanie nie" wskazało 24 procent respondentów. Odpowiedź "raczej nie" - 29 procent respondentów. To oznacza, że 53 procent ankietowanych nie uważa, że polityka rządu PiS może doprowadzić do wyjścia Polski z Unii Europejskiej.

Odpowiedź "zdecydowanie tak" wybrało 21 procent pytanych, a odpowiedź "raczej tak" - 19 procent. Z tego wynika, że 40 procent respondentów jest zdania, że polityka rządu PiS w istocie może doprowadzić do wyjścia Polski z Unii Europejskiej.

Opcję "nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 7 procent ankietowanych.

Sondaż telefoniczny Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 został zrealizowany w dniach 17-18 grudnia 2019 roku na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie Polaków w wieku powyżej 18 lat. Próba badania wyniosła 1003 osoby.

Autor: fil / Źródło: Fakty TVN