Potrzebne są miliony na operację ratującą życie. "Czas, który dostała Gabrysia, powoli się kończy"

To nie jest czas na awanse. Ze względów prawnych, etycznych, moralnych - mówi pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i apeluje do sędziów, by nie brali udziału w działaniach KRS. Krajowa Rada Sądownictwa odroczyła nabór do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, ale go nie odwołała. Jednocześnie Rada szuka kandydatów do innych izb Sądu Najwyższego.

»