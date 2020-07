24 lipca 2020, 19:08

Ocean plastiku

"To nie jest problem jednego kraju, to dotyczy wszystkich"

Jeśli nie zaczniemy działać tu i teraz, to za 20 lat ilość plastiku w oceanach może się potroić - alarmują eksperci i apelują o globalne działania. Według najnowszych badań co roku do oceanów trafia nawet 11 milionów ton plastiku.