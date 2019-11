"Mamo, czy ja naprawdę kogoś zamordowałem? Powiedziałam: tak, Stefan"

"Gdańsk dzieli się dobrem". Ostatnie słowa Pawła Adamowicza hasłem 28. finału WOŚP Gdański finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy co roku odbywa się pod hasłem "Gdańsk dla... Pani Jolanta już zawsze żyć będzie z piętnem matki mordercy prezydenta Gdańska. Nie chce pokazywać twarzy w pierwszym telewizyjnym wywiadzie po zabójstwie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Matka Stefana W. broni syna przed oskarżeniem o zamach z nienawiści do konkretnego polityka. - Ja jako matka tak uważam, że niestety mój syn jest chorym człowiekiem, więc absolutnie nie był to mord polityczny. Nie był - mówi.

Kobieta oskarża instytucje państwa, której jej zdaniem dopuściły do tego, że skazany za rozboje Stefan W. wyszedł na wolność, choć był człowiekiem niebezpiecznym. - Powiedział, że coś takiego spektakularnego zrobi, tak, ale co? Nie określił tego. Na tyle mnie to zaniepokoiło, że postanowiłam jednak to jakoś ujawnić - wspomina.

Ostrzeżenie matki

Pani Jolanta powiadomiła znajomego policjanta o słowach syna, a ten zaalarmował Służbę Więzienną. Więzienni wychowawcy rozmawiali ze Stefanem W. i informowali policję o jego politycznych sympatiach i antypatiach. Stefan W. dał im wyraz zaraz po zamachu. Po zaatakowaniu nożem Pawła Adamowicza krzyczał: "Platforma Obywatelska mnie torturowała, dlatego właśnie zginął Adamowicz!".

- Ja myślałam o tym, że on będzie śledzony, po prostu, co robi, że ktoś będzie za nim chodził - mówi matka Stefana W.

Stefan W. nie trafi na oddział szpitalny. Prokuratura nie uwzględniła wniosku Prokurator nie uwzględnił wniosku obrońcy podejrzanego o zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła... Po tym, jak 13 stycznia doszło do morderstwa, przedstawiciele rządu przekonywali, że służby zachowały się zgodnie z prawem i procedurami.

- Ten człowiek był wielokrotnie badany zarówno przez psychiatrów zewnętrznych, nie pracowników Służby Więziennej, jak i przez psychologów - mówił ówczesny wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.

- Zabrakło tutaj tego elementu dobrej wymiany informacji - ocenił ówczesny minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński.

Sprawę bada prokuratura i zapowiada, że w grudniu zadecyduje, czy ktoś usłyszy zarzuty w związku z działaniami instytucji państwowych.

- Odpowiedź na to pytanie, w zakresie przekroczenia uprawnień bądź niedopełnienia obowiązków, zarówno przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, jak i policji, będzie możliwa dopiero po uzyskaniu całości materiału dowodowego w tej sprawie - informuje Andrzej Kukawski z Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

"Mamo, czy ja naprawdę kogoś zamordowałem?"

Stefan W. w trakcie śledztwa nigdy nie przyznał się do zabójstwa. Jego matka twierdzi, że cierpi on na schizofrenię i przez kilka miesięcy po zamachu nie było z nim kontaktu.

- Mnie się zapytał, mnie jedynej, której ufał najbardziej. Zapytał się: "czy to prawda? Mamo, czy ja naprawdę kogoś zamordowałem?" Powiedziałam: "tak, Stefan". "A kogo mamo?" I mu powiedziałam kogo. Wtedy on strasznie się rozpłakał - opowiada pani Jolanta.

Kobieta jest przekonana, że jej syn poniesie konsekwencje swego czynu. Bez względu na to, jaka będzie decyzja śledczych. - On sobie zdaje sprawę, że on już nigdy nie wyjdzie: czy to zza krat czy ze szpitala - mówi.

Pani Jolancie zostaje jeszcze próba odkupienia win. Nie swoich. Syna. Przed bliskimi jego ofiary.

- Chciałabym się z nimi spotkać tam, w Kościele Mariackim, przy urnie prezydenta, żeby on był też z nami w tym momencie. Pochylić się nad jego urną, pomodlić się za jego duszę i jakby w tym momencie przeprosić raz jeszcze jego rodzinę, i prosić o to, żeby nam przebaczyli - wyznaje.

