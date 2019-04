22 kwietnia 2019, 19:15

"Może się okazać stosunkowo słabym prezydentem". Komentarze po wygranej Zełenskiego

Wołodymyr Zełenski to nie polityk, tylko aktor, to nie dyplomata - to komik. Czy te talenty pomogą w relacjach z Putinem? Zełenski wygrał i to z miażdżącą przewagą. Co ten wybór oznacza dla Ukrainy?