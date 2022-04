Uniezależnienie się od surowców z Rosji? Organizacje apelują o inwestycje w energię odnawialną

Jeśli rządzący poważnie traktują plan uniezależnienia się od surowców z Rosji i odchodzenia od paliw kopalnych, to droga jest jedna: energia odnawialna - podkreślają eksperci. Dlatego apelują o natychmiastową zmianę przepisów, by postawić na energie wiatrową i fotowoltaikę.

Rząd postawił na węgiel, pobiera opłaty klimatyczne, a obwinia UE. "Jedna wielka manipulacja" Premier winą za wysokie ceny prądu obarcza opłaty klimatyczne. Tymczasem stanowią one około 20... Apel do rządzących o odblokowanie energii wiatrowej w Polsce podpisało 10 organizacji, między innymi Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Konfederacja Lewiatan czy Federacja Przedsiębiorców. Z kolei pod apelem o zielone bezpieczeństwo energetyczne państwa do rządu podpisało 58 kolejnych organizacji. Cel jest podobny: natychmiast zacząć inwestować unijne pieniądze w energię odnawialną.

- W planach, które polski rząd przedstawił Brukseli, które są teraz negocjowane, jest sporo złych, fałszywych rozwiązań i sporo inwestycji w gaz ziemny, które krytykowaliśmy jeszcze przed wojną, a teraz wszyscy widzimy, jak bardzo nietrafione one były - mówi Krzysztof Mrozek ze Związku Stowarzyszeń "Polska Zielona Sieć".

Jedyną prawdziwą niezależność energetyczną dadzą nam wiatr i słońce - podkreślają sygnatariusze apeli.

- Potrzebujemy jedynie sześć gigawatów mocy zainstalowanej z wiatru, aby w 100 procentach uniezależnić się od importu węgla z Rosji - wskazuje Janusz Gajowiecki z Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Teraz jest to niemożliwe, bo sześć lat temu PiS przyjęło ustawę 10H, powszechnie nazywaną ustawą antywiatrakową, która wprowadziła ogromne zmiany dla branży. Zgodnie z jej zapisami nowe elektrownie wiatrowe można stawiać w odległości nie mniejszej niż 10-krotność wysokości wiatraka od zabudowań mieszkalnych czy parków narodowych. To sprawiło, że nie mogą one powstać praktycznie nigdzie.

Nowa ustawa, która ma tę sytuację naprawić, jest gotowa od dwóch lat i czeka. - Nie takie ustawy w 24 godziny wchodziły w życie w tym kraju. Nie ma czasu, tę ustawę trzeba podpisać - podkreśla Maciej Witucki z Konfederacji Lewiatan.

Brak konkretów ze strony rządu

Silne wichury w Polsce napędzają produkcję prądu z elektrowni wiatrowych Nawet jedna trzecia zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce w ostatnich dniach pochodzi z... Premier Mateusz Morawiecki i minister klimatu i środowiska Anna Moskwa ogłosili w środę energetyczną rewolucję, która ma Polskę uniezależnić od Rosji.

- Podstawową zmianą w tej polityce będzie dodanie pierwszego, a jednocześnie zasadniczego filaru jakim jest suwerenność - mówiła minister.

Ponadto minister Moskwa chwaliła, że od początku rząd PiS uniezależniał się od Rosji, ale zapomniała dodać, że uzależnienie całej polskiej energetyki od importu surowców od 2015 roku wzrosło - według danych Eurostatu - z niespełna 30 do blisko 43 procent.

Choć hasła suwerenność i niezależność energetyczna padały na konferencji premiera Morawieckiego i minister Moskwy wiele razy, to nie padły konkrety dotyczące zielonej energii. Pojawił się za to pomysł, żeby gaz, węgiel i ropę z Rosji zastąpić tymi z Australii czy Kolumbii.

Jak wskazuje Krzysztof Mrozek ze Związku Stowarzyszeń "Polska Zielona Sieć", dalsze importowanie surowców oznacza niepewność. - Zależność od zagranicy, podatność na koniunkturę polityczną i gospodarczą, lawinowy wzrost cen energii - dodaje ekspert.

- Każdy wiatrak, który pracuje w systemie, każda megawatogodzina, obniż cenę energii elektrycznej w Polsce o 20 złotych i to się dzieje już dzisiaj - wskazuje Janusz Gajowiecki z Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Potencjał OZE pokazuje ostatni poniedziałek, kiedy padł kolejny polski rekord w pozyskaniu energii z wiatru i słońca - pokrywając blisko połowę zapotrzebowania całego kraju na prąd.

Autor: Magda Łucyan / Źródło: Fakty TVN