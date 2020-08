Jak będzie wyglądał wrześniowy powrót do szkół? MEN podało szczegóły

Uczniowie do szkół wrócą 1 września - poinformował minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski i przedstawił pierwsze wytyczne. W szkołach nie będzie obowiązku zasłaniania ust i nosa. Ministerstwo rekomenduje za to częste mycie rąk. Co na to nauczyciele i dyrektorzy szkół?

Nowe ogniska koronawirusa w Polsce. Epidemia COVID-19 nie słabnie W środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 640 nowych, potwierdzonych przypadkach zakażenia... Ministerstwo Edukacji Narodowej w środę na konferencji prasowej przekazało, że uczniowie do szkół wrócą 1 września. - Rok szkolny rozpoczyna się tradycyjnie, w szkole - mówił minister Dariusz Piontkowski.

Ta nagła i niezapowiadana decyzja może dziwić, tym bardziej, że jeszcze tydzień temu premier Mateusz Morawiecki przekonywał, że druga fala koronawirusa może być dopiero przed nami.

- Nie można nie zauważyć, że w ostatnich dwóch tygodniach dochodzi do zwiększonego zakresu zachorowań - mówił 30 lipca premier.

Jednak żeby uspokoić rodziców, ministerstwo wraz z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla dzieci i nauczycieli, które mówią o tym, w jaki sposób zorganizować pracę, by wszyscy mogli czuć się bezpiecznie.

W wytycznych MEN przede wszystkim rekomenduje wietrzenie sal, dezynfekcję sprzętu oraz zaleca częste mycie rąk i przypominana o zasadach higieny.

- Zamykaliśmy szkoły, kiedy mieliśmy 100 zachorowań dziennie. Teraz będziemy je otwierać mając ponad 600 (zachorowań - przyp. red.) - zauważa posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska, była minister edukacji.

Trzy modele nauczania

Minister edukacji narodowej na konferencji przekazał również, że szkoły będą mogły funkcjonować w trzech modelach: normalnym, mieszanym lub całkowicie zdalnym.

Uczniowie wrócą do szkół we wrześniu. MEN przedstawiło szczegóły W środę Ministerstwo Edukacji Narodowej przestawiło szczegóły dotyczące powrotu uczniów do szkół.... Oznacza to, że dyrektorzy szkół będą odpowiedzialni za ewentualne zamkniecie lub częściowe zamkniecie placówki, gdyby na przykład wykryto przypadek koronawirusa.



- Dyrektor szkoły, który zna specyfikę swojej placówki, w porozumieniu z organem prowadzącym oraz przy pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, będzie mógł ograniczyć częściowo lub w znacznym stopniu funkcjonowanie tego tradycyjnego sposobu nauczania - wyjaśnił Piontkowski.

Jednocześnie dyrektorzy zwracają uwagę, że podejmowanie takich decyzji wiąże się z "olbrzymią odpowiedzialnością".

- Mam wątpliwości, czy będąc historykiem, czy będąc osobą z przygotowaniem do zarządzania oświatą, do pedagogiki, psychologi, czy w tym momencie mam wystarczającą wiedzę na temat związane z COVID-em, żeby taką decyzję podejmować - oceniła Danuta Kozakiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego mają odbyć się konsultacje ministerstwa z dyrektorami szkół i wtedy ma być wiadomo znacznie więcej.

Co ze studentami?

Uczniowie wracają do szkol, bo jak przekonuje ministerstwo - jest bezpiecznie. Jednocześnie studenci dalej mają uczyć się z domu.

Studenci podkreślają, że również chcieliby wrócić na swoje uczelnie, a przynajmniej wiedzieć, kiedy będzie to możliwe. - Może fala zachorowań wzrośnie na tyle, że nie będzie to możliwe - zwraca uwagę student psychologi biznesu Dawid Jenczelewski z Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu.

Uniwersytety przewidują możliwość wprowadzenia opcji hybrydowej, czyli zajęć mieszanych. Taki wariant szykują największe uczelnie w Polsce. Na Uniwersytecie Wrocławskim grafik zajęć ma zostać ułożony jeszcze w sierpniu.

- Ćwiczenia, laboratoria to są zajęcia, których do końca nie da się przeprowadzić całkowicie zdalnie. Więc tutaj wymyśliliśmy taką formę pół na pół - wyjaśniła Agata Sałamaj z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Autor: Jacek Tacik / Źródło: Fakty TVN