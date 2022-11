10 listopada 2022, 19:14

Szynkowski vel Sęk mówi o otwartości na dialog z KE, ale Zbigniew Ziobro nie ufa Komisji

"Myślę, że część tych wątpliwości wyjaśniłem" - to jedyne, co ma do powiedzenia Szymon Szynkowski vel Sęk po swojej wizycie w Brukseli. Minister do spraw europejskich rozmawiał z unijnymi urzędnikami o odblokowaniu środków z unijnego funduszu odbudowy. Jednak lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro nie uważa, żeby Bruksela dążyła do kompromisu.