Start Hołowni, plany Trzaskowskiego. Ruchy obywatelskie nabierają nowego znaczenia

W niedzielę pochmurno z przejaśnieniami i opadami deszczu, miejscami intensywnymi, do 30-40 mm, oraz burzami w pasie od Śląska przez centrum po Podlasie, lokalnie gwałtownymi. Tylko w Małopolsce i na Podkarpaciu pogodnie, chociaż pod wieczór niewykluczone burze. Temperatura maksymalna od 17 stopni Celsjusza na Warmii i 24 stopni Celsjusza w centrum kraju do 33 stopni Celsjusza na Podkarpaciu. Wiatr na wschodzie Polski południowo-zachodni, w pozostałych regionach północno-wschodni, słaby i umiarkowany, w burzach silny, osiągający prędkość do 80-100 km/h.

