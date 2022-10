Szpitale muszą oszczędzać. Wyłączają telewizory i klimatyzację

Gdy trzeba wybierać między respiratorem a telewizorem, to decyzja może być tylko jedna. W salach szpitalnych gasną monitory odbiorników. Klimatyzatory też przechodzą w stan spoczynku. Problem polega na tym, że poza tym to już szpitale nie mogą na niczym oszczędzać.

Ceny prądu dla samorządów zostaną zamrożone, ale rząd dokłada VAT. Senat proponuje poprawkę Ceny energii będą zamrożone, ale trzeba będzie do nich dodać podatek VAT. Samorządowcy są w... Gabinet dyrektora Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie, a w nim pudła pełne pilotów do klimatyzatorów. Nie było innego wyjścia, bo koszty energii w szpitalu wzrosną od lutego o sto procent.

- Zabrałem wszystkie piloty z klimatyzacją, bo, niestety, nowoczesna klimatyzacja ma również ogrzewanie, także żeby nie zwiększyć poboru, to było jedyne wyjście - tłumaczy Leszek Kliś, dyrektor szpitala.

W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku prąd w tym roku zdrożał już trzykrotnie, dlatego w gmachu placówki też oszczędzają na klimatyzacji.

- Tak naprawdę tylko na wentylacji i klimatyzacji możemy oszczędzić i tu już wprowadziliśmy drobne zmiany. W nocy, kiedy nie ma takiego zapotrzebowania na chłód, zmniejszamy prace centralne o około 25 procent tam, gdzie rzeczywiście można - wyjaśnia Arkadiusz Lendzion, zastępca dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

Można też wyłączać telewizory - na taki krok zdecydowało się Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu, gdzie wzrost cen energii będzie siedmiokrotny.

- Mieliśmy 200 odbiorników telewizyjnych, które przy niepobieraniu opłat chodziły po kilkanaście godzin dziennie, to dawało kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie na nowych warunkach. Mając do wyboru: zapewnić prąd do tomografii komputerowej, światła na sali operacyjnej, EKG czy telewizora, wybrałem to pierwsze - informuje Maciej Bryl, pełniący obowiązki dyrektora Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu.

Tarcza ochronna dla szpitali

Ceny prądu dobijają nie tylko indywidualnych odbiorców. Więcej zapłacą też szpitale Podwyżki cen energii odczuwają zarówno indywidualni odbiorcy, jak i samorządy czy placówki... Lista oszczędności jest imponująca długa, a w wielu placówkach jednak już bardziej oszczędzać się nie da.

- Szpitale od kilkunastu lat optymalizują cały czas swoje koszty i w zasadzie nie ma już elementu, który nie podlegałby obróbce pod tym względem, i tam już nie ma, gdzie szukać oszczędności. W tej chwili podstawowym kosztem w szpitalach jest koszt pracy - zwraca uwagę Mateusz Hen, zastępca dyrektora Szpitala "Pomnik Chrztu Polski" w Gnieźnie.

Na pensjach pracowników dyrektorzy nie mogą zaoszczędzić. Wie to doskonale dyrektor Szpitala Murcki w Katowicach, Krzysztof Zaczek, który remontuje placówkę i zakłada panele fotowoltaiczne, ale pensji ciąć nie będzie, bo właśnie je musiał podnieść.

- Absolutnie największym wzrostem kosztów w tym roku są wynagrodzenia, to wynika z przepisów ustawowych - wyjaśnia Zaczek.

Z przepisów ustawowych wynika też, że szpitale dostaną tarczę ochronną, która ma złagodzić wzrost cen energii.

- Od 1 grudnia wchodzi tarcza ochronna dla szpitali. (Zakłada - przyp. red) 780 złotych za megawatogodzinę, natomiast można się spodziewać, że od 1 stycznia wzrośnie z powrotem VAT na energię z 5 procent na 23 procent i tak naprawdę to tarcza szpitalowi nic nie da - uważa Arkadiusz Lendzion, zastępca dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

Tymczasem zadłużenie szpitali w Polsce w ciągu ostatnich kilku lat podwoiło się.

Autor: Marek Nowicki / Źródło: Fakty TVN