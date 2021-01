Szczepienie bez kolejki, szybsza rejestracja, ujemny wynik testu. Oszuści próbują zarobić na epidemii

Pierwszy dzień rejestracji dla seniorów. Przed punktami ustawiały się kolejki W piątek ruszyła rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19 dla osób powyżej 80. roku życia.... Ruszyła rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 seniorów powyżej 80. roku życia. Sam fakt rozpoczęcia zapisów to dla oszustów kolejna okazja, by próbować zarobić na pandemii.

- Oczekujemy teraz szczepionek, oczekujemy leków, oczekujemy przyspieszonej rejestracji, wizyty przedstawicieli inspekcji sanitarnej, i to oszuści wykorzystują - tłumaczy rzecznik prasowy komendanta głównego policji insp. Mariusz Ciarka.

Oszuści działają przede wszystkim w internecie, ale do osób starszych próbują docierać osobiście lub telefonicznie. Oferują, przede wszystkim seniorom, szczepienie w domu bez kolejki. Koszt to 200-300 złotych. Są też płatne oferty szybkiej rejestracji na szczepienie. Takie ogłoszenia to oszustwo, bo szczepionka jest darmowa, a informacje o szczepieniach można znaleźć na oficjalniej rządowej stronie www.gov.pl/szczepimysie lub zapytać w najbliższej przychodni.

- Starsze osoby po prostu wierzą w to, że mogą jednak poza kolejką skorzystać z okazji, zaszczepić się. (...) Dają się zmanipulować oszustom - wyjaśnia psycholog Czesław Michalczyk.

Fałszywe zaświadczenia o wyniku ujemnym

Eksperci zajmujący się bezpieczeństwem w sieci potwierdzają, że szczepionkowo-covidowych przestępców jest coraz więcej.

Jeden oszust sprzedawał w internecie między innymi szczepionkę na koronawirusa. Wpadł w ręce policji. - Ta osoba oferowała szczepienia covidowe oraz zaświadczenia z wynikiem ujemnym. Można było potwierdzić, że jedna osoba kupiła takie zaświadczenie - mówi oficer operacyjny.

Oszuści, poza fałszywymi szczepionkami, oferują właśnie fałszywe zaświadczenia o ujemnym wyniku testu na koronawirusa. Takich ogłoszeń, że bez wychodzenia z domu, bez robienia testu, otrzymamy potwierdzenie negatywnego wyniku, jest sporo.

Jedna z takich ofert wymaga przelania równowartości 150 złotych w bitcoinach, czyli wirtualnej walucie. To wszystko po to, by przelewy były trudne do wykrycia, by oszustów było trudno złapać.

Za próbę oszustwa grozi do 8 lat.

Policja przestrzega przed naciągaczami i kupowaniem w internecie rzekomych szczepionek. - Nie chcę sobie wyobrażać, co może być w potencjalnych ampułkach - mówi insp. Mariusz Ciarka.

Autor: Dariusz Prosiecki / Źródło: Fakty TVN