Od milionowych zysków do milionowych strat. Poważne problemy stadniny w Janowie Podlaskim

Stadnina w Janowie ma problemy finansowe Stadnina koni w Janowie Podlaskim poinformowała o możliwości utraty płynności finansowej. We... W Janowie Podlaskim zima. Na wybiegach nie ma koni, w kasie - nie ma pieniędzy.

- Nikt im nie dał prawa do niszczenia. Mieli odbudować. Tylko co? Odbudować coś, co było dobre? - skarży się Alina Sobieszak z "Araby Magazine".

Okazuje się, że rok 2017 janowska stadnina zamknęła z ogromną stratą. W 2015 roku, gdy jeszcze rządził poprzedni prezes, zysk stadniny wyniósł 3,2 miliona złotych. Rok później zysk wyniósł już tylko 81 tysięcy złotych, a w 2017 straty wyniosły 1 640 000 złotych.

- Transakcje na konie, o których się słyszy, również wcale nie są niższe niż wcześniej. Po prostu coś się popsuło w tej maszynie w Polsce - ocenia Marek Trela, który był prezesem Stadniny Koni Janów Podlaski do lutego 2016 roku.

Zła sytuacja? "Informacja nieaktualna"

O tym, że słynna dzięki aukcji Pride od Poland janowska stadnina była na skraju bankructwa jeszcze trzy miesiące temu, przyznał w odpowiedzi udzielonej radiu TOK FM Grzegorz Czochański, pełniący obowiązki prezesa zarządu Stadniny Koni Janów Podlaski.

"Powrót do wieloletniej tradycji". Minister rolnictwa cofa kontrowersyjną decyzję poprzednika Minister rolnictwa zapowiada powrót do wieloletniej tradycji i ponowne połączenie aukcji Pride of... "Zarząd Spółki w dniu 26.09.2018 wysłał do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa pismo informujące o trudnej sytuacji Spółki oraz o możliwości wystąpienia ewentualnego zagrożenia utraty płynności" - poinformował Czochański.

- W tej chwili jest ta informacja nieaktualna. Jakiś kryzysowy moment był, ale został przezwyciężony. W tej chwili sytuacja się poprawiła. (...) Teraz, niedawno, był przetarg i kilka koni użytkowych zostało sprzedanych, więc trochę pieniędzy wpłynęło - uspokaja Krystyna Chmiel, konsultant hodowlany stadniny w Janowie Podlaskim.

Sytuacja jest nie do pozazdroszczenia nie tylko dla ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, ale przede wszystkim dla czwartego już prezesa od "dobrej zmiany" - Grzegorza Czochańskiego.

- Zastali stadninę już mocno zadłużoną, kiepsko funkcjonującą, i przede wszystkim dostali zniszczoną markę Pride of Poland - komentuje Marek Szewczyk, który prowadzi blog hipologika.pl.

Wstyd zamiast dumy

Po tym, jak były minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel zwolnił wieloletniego prezesa stadniny w Janowie Podlaskim Marka Trelę, zyski z aukcji Pride of Poland z milionów zmieniły się w tysiące, a duma zmieniła się we wstyd.

- PiS przejął stadninę w Janowie i zniszczył to wszystko, co zostało przez ostatnie wiele lat wypracowane - twierdzi posłanka PO Joanna Kluzik-Rostkowska.

Pytanie, co z tym, co pozostało. - Sytuacja ta, że stadniny są spółkami prawa handlowego, bardzo mocno ogranicza jakąkolwiek ingerencję i pomoc państwa. Według kodeksu postępowania handlowego przy takich długach Janów powinien być postawiony w stan upadłości - mówi Marek Szewczyk.

