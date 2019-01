Śledztwo i masowe kontrole. "Zapytania Finlandii mogą się dla nas źle skończyć"

Około godziny 14:00 we wtorek doszło do silnego wstrząsu w należącej do KGHM kopalni Rudna w Polkowicach. W rejonie zagrożenia podczas wstrząsu było 32 górników. Siedem osób zostało rannych, dziewięciu górników wciąż jest poszukiwanych. Do wstrząsu doszło na głębokości 770 metrów.

