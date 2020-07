"Strefy wolne od LGBT" bez środków na lokalne projekty. "Komisja Europejska przeszła od słów do czynów"

Związkowcy zapowiedzieli, że gdyby doszło do upadłości kopalni Polskiej Grupy Górniczej, to będzie można mówić o czwartym i piątym powstaniu śląskim. Pieniądze na wypłatę w sierpniu się znajdą, ale we wrześniu może być kłopot. Plan naprawczy jest, ale przedstawia go ten, któremu górnicy nie wierzą.

