Ponad 109 miliardów złotych na minusie. Czeka nas zaciskanie pasa?

Według ministra finansów - możliwe, że zmagamy się teraz z największym kryzysem w historii wolnej... Przyjęty w czwartek przez rząd projekt nowelizacji budżetu przewiduje, że w 2020 roku deficyt budżetowy wyniesie ponad 109 miliardów złotych. Wcześniej planowano, że budżet będzie zrównoważony.

Dodatkowo przyjęło założenia dotyczące PKB i inflacji. Produkt krajowy brutto ma w tym roku spaść o 4,6 procent. Z kolei inflacja ma wynieść 3,3 procent.

- Nie możemy przekroczyć 109 miliardów złotych, ale to nie znaczy, że to będzie 109 miliardów - wyjaśnia minister finansów Tadeusz Kościński.

Tymczasem politycy opozycji twierdzą, że takie są skutki sytuacji, gdy wzrost opiera się na konsumpcji i transferach socjalnych, a nie inwestycjach. Przypominają również, że tegoroczny deficyt budżetowy to nie jest cały dług.

- Jak do 110 miliardów dodamy 134 miliardy obligacji wyemitowanych przez Polski Fundusz Rozwoju i przez Bank Gospodarstwa Krajowego to znaczy, że deficyt państwa w tym roku wniesie ponad 240 miliardów złotych - zwraca uwagę była wiceminister finansów, posłanka Koalicji Obywatelskiej Izabela Leszczyna.

Pojawiają się zatem pytania: czy zostaną podniesione podatki, wprowadzone nowe daniny, a przede wszystkim jak rząd zamierza zasypać ten gigantyczny dół finansowy?

Ministerstwo Finansów chce rozkręcić gospodarkę w taki sposób, by zwiększyć zarobki, co przyczyni się do zwiększenia konsumpcji. - Kupujemy więcej, zarabiamy więcej, więcej podatków płacimy i to nam pokryje z czasem ten deficyt - wyjaśnia mechanizm minister finansów.

Ekonomiści w kwestii deficytu budżetowego są podzieleni. Część z nich przypomina, że za wcześnie na optymizm. Natomiast inni są zdania, że rząd w nowelizacji budżetu i tak przyjął mocno pesymistyczny scenariusz.

- Realizacja tego deficytu będzie prawdopodobnie mniejsza. Wydaje się, że tutaj Ministerstwo Finansów zagrało va banque, bo postawiło na dosyć niską prognozę PKB, bo mimo wszystko 4,6 procent jest niską prognozą - ocenia Piotr Bartkiewicz, ekonomista banku PEKAO S.A.

Z opublikowanych 14 sierpnia danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w drugim kwartale z powodu pandemii i czasowego zamrożenia wielu gałęzi gospodarki odnotowaliśmy załamanie PKB, w stosunku do pierwszego kwartału.

Jednak nowe dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące produkcji przemysłowej dają nadzieję. Wynika z nich, że produkcja przemysłowa w lipcu wzrosła w ujęciu rocznym o 1,1 procenta, a w porównaniu z poprzednim miesiącem o 3,4 procenta.

Według części ekonomistów ta poprawa w produkcji i sprzedaży może być złudna. Pytanie tylko, czy to nie jest wyłącznie efekt tak zwanego odroczonego popytu i co z inflacją?

- Zakładamy wzrost wynagrodzeń w przedsiębiorstwach o 3 procent, a inflacja jest powyżej 3 procent - to znaczy, że będziemy zarabiali mniej, a to przełoży się na nasze zakupy i to będzie miało wpływ na dalsze osłabienie tempa wzrostu - uważa dr Edyta Wojtyla, prodziekan do spraw dydaktyki​​ Wydziału Finansów i Bankowości z Wyższej Szkoły Bankowości w Poznaniu.

Spośród wszystkich państw Unii Europejskiej w lipcu gorzej niż w Polsce, z punktu widzenia wzrostu cen, było tylko na Węgrzech - wynika z najnowszych danych Eurostatu.

Inflacja może być korzystna dla budżetu, bo dzięki niej rosną wpływy podatkowe, ale na dłuższą metę ma negatywny wpływ.

