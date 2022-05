Terlecki ostro uderza w Solidarną Polskę. Jednak nawet część opozycji jest przeciw przedterminowym wyborom

Napięcia w Zjednoczonej Prawicy. Adam Glapiński nie może być pewny reelekcji Marszałek Ryszard Terlecki mówi, że W PiS-ie zwycięża przekonanie, że trzeba "odstrzelić" tych,... Premier odwiedził Samorządowy Klub Dziecięcy, niedaleko Krakowa. Zbigniew Ziobro odwiedził Dębicę na Podkarpaciu, gdzie jego partia ma się cieszyć największym poparciem. Takie obrazki nieodłącznie kojarzą się z kampanią wyborczą.

Wcześniejsze wybory za prawdopodobne uznaje nawet szef Klubu Parlamentarnego PiS. Zdaniem Ryszarda Terleckiego klub PiS jest zmęczony wewnętrzną wojną podjazdową. Chodzi mu nie tylko o Solidarną Polskę, ale także o koalicjantów, których nazywa "drobnymi grupami postgowinowskimi". Przekonuje, że coraz częściej słyszy głosy, że nie ma wyjścia i trzeba iść na wybory.

- Szukamy rozwiązań kompromisowych, ale kompromis, oczywiście, też ma swoje granice - mówi Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Kompromis według Zbigniewa Ziobry kończy się w dziedzinie relacji rządu z Unią Europejską. Nawet w dniu, gdy prężył muskuły Władimir Putin, krwawy agresor ze Wschodu, Zbigniew Ziobro mówił o agresji z Zachodu. - Jeżeli chodzi o wybory, to Solidarna Polska jest partią wartości. My bronimy tego, co jest związane z podstawowymi interesami naszego kraju w związku z agresją ze strony agend unijnych - przekonuje Ziobro.

Premier kontra minister

Mateusz Morawiecki nawet nie próbuje dyscyplinować swojego podwładnego w pilnym temacie "pieniędzy za praworządność" i porozumienia z Komisją Europejską. - Rozmowy są na etapie zaawansowanym. Zarówno, jeżeli chodzi o naszą koalicję, jak i również z Komisją Europejską - mówi premier.

- Prowadzimy bardzo zdecydowaną politykę wobec Unii i będziemy ją prowadzić. Natomiast Solidarna Polska chce się jakoś wyróżnić, odróżnić i nas przelicytować, i to jest błąd, który może ją drogo kosztować - twierdzi Ryszard Terlecki.

Napięcie na linii Solidarna Polska-PiS. "Mały ogon macha dużym psem" Umiarkowane wrażenie robią na wicemarszałku Ryszardzie Terleckim "czerwone linie" obecności w... Szef klubu PiS próbuje dyscyplinować Solidarną Polskę. Mówi, że w PiS zwycięża przekonanie, że trzeba "odstrzelić" tych, którzy są nielojalni, którzy psują, szkodzą, podkładają nogi i rozpychają się. Nawet, gdy używa tak ostrych słów, to koalicjanci o nim mówią lepiej niż o premierze, albo wolą nie mówić.

- Pan marszałek Terlecki jest naprawdę fantastyczną osobą, ale też ma taki swój styl bycia - mówi Mariusz Gosek z Solidarnej Polski.

Rozdźwięk w opozycji

Gdy Ryszard Terlecki grozi koalicjantom, gdy Zjednoczona Prawica wydaje się być najmniej zjednoczona od lat - opozycja powinna się szykować do wcześniejszych wyborów i do poparcia ewentualnego wniosku o skrócenie kadencji.

Nie wszyscy są jednak na to zdecydowani - nawet nie wszyscy w Koalicji Obywatelskiej, bez której nie uda się znaleźć większości co najmniej dwóch trzecich głosów ustawowej liczby posłów, by skrócić kadencję i rządy PiS. - Opozycja chce jak najszybciej odsunięcia PiS-u od władzy. Ale my zdajemy sobie również sprawę, że to rolą rządzących jest zapewnienie pewnej stabilizacji w momencie, w którym jest czas wojny - mówi Katarzyna Lubnauer, posłanka Nowoczesnej.

- Jak najszybsze wybory byłyby dobrodziejstwem dla Polaków. Choć, oczywiście, dostaniemy Polskę, tak jak zapowiadał kiedyś PiS, w ruinie - przekonuje Izabela Leszczyna, posłanka PO. - Musiałoby być to rzetelnie przedyskutowane. Ja uważam, że teraz jest to bardzo zły pomysł, żeby to robić - twierdzi Adam Szłapka, poseł Nowoczesnej. Adam Szłapka nie wierzy we wcześniejsze wybory i niechętnie mówi o uchwale o skróceniu kadencji. Mimo to - sam siebie reklamował w poniedziałek na ulicach Poznania.

