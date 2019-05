18 maja 2019, 19:08

W potrzebie

Ratuje zwierzaki, straciła dach nad głową. Ruszyła zbiórka na pomoc fundacji

"Zwierzęta Podhala" to fundacja, która co roku ratuje dziesiątki zaniedbanych zwierząt. Dzielna twórczyni fundacji znajduje im nowych opiekunów, a tymi, których nikt nie chce, opiekuje się sama. Teraz pani Mariola traci dach nad głową. To oznacza kłopoty i dla twórczyni fundacji, i dla jej podopiecznych.