Rok szkolny w czasie pandemii. Samorządy i nauczyciele mają sporo wątpliwości

1 września co do zasady szkoły mają zostać otwarte. W razie zagrożenia epidemicznego placówki zamykał będzie samorząd. Samorządy, nauczyciele i rodzice czekają na rozporządzenie ministra edukacji, które ureguluje funkcjonowanie szkół w czasie pandemii. Na razie jest wiele niewiadomych.

Jak będzie wyglądał wrześniowy powrót do szkół? MEN podało szczegóły Uczniowie do szkół wrócą 1 września - poinformował minister edukacji narodowej Dariusz... Zdjęcie wykonane przez uczennicę szkoły średniej w amerykańskim stanie Georgia wywołało burzę. Pokazuje tłum jej kolegów i koleżanek na szkolnym korytarzu bez masek i zachowanego dystansu. Dziewczyna za jego opublikowanie została przez szkołę zawieszona.

- Odnoszę wrażenie, że wielu nauczycieli mnie popiera, wiedzą bowiem, że chodzenie w tej chwili do szkoły jest niebezpieczne - oceniła Hannah Watters, uczennica liceum North Paulding.

Tego właśnie boi się przed nowym rokiem szkolnym wielu uczniów i nauczycieli nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Tego boi się dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia.

- Moje przesłanie jest bardzo jasne: trzeba tłumić, tłumić, i jeszcze raz tłumić wirusa. Jeśli skutecznie go wyeliminujemy, możemy bezpiecznie otworzyć szkoły - oświadczył Tedros Adhanom Ghebreyesus.

W ramach tłumienia polski rząd nakazuje uczniom ciągle dezynfekować dłonie, wietrzyć pomieszczenia, na wf-ie unikać sportów kontaktowych, a na wszystkich lekcjach i przerwach - większych skupisk. Łatwiej to powiedzieć, niż zrobić.

- Jest podwójny rocznik, przypominam, w liceach. Tam się nie da, żeby były małe grupy, bo tam były i tak bardzo duże klasy i była dwu-, trzyzmianowość. Tego się nie da po prostu zrobić realnie. W niektórych szkołach jest to po prostu niemożliwe - uważa Dariusz Kulma, nauczyciel matematyki i zdobywca tytułu "Nauczyciel Roku 2008".

Pytania nauczycieli

Młodzież i dzieci jednak mają wrócić do szkół w Polsce od 1 września, podobnie jak w większości krajów zachodnich. Ostateczne decyzje w Niemczech podejmą poszczególne landy, a w Ameryce - władze stanowe.

Wrześniowy powrót do szkół. Dyrektorzy komentują decyzję MEN Szkoły mają obawy, bo Ministerstwo Edukacji Narodowej na dyrektorów placówek przeniosło... Wiele zależy od rozmieszczenia ognisk epidemii. Generalnie fala zakażeń nie opada. W poniedziałek odnotowano w Polsce kolejne 619 przypadków COVID-19. Jeżeli dojdzie do zakażeń uczniów, całe klasy znajdą się w kwarantannie.

- Nie chcielibyśmy, aby uczniowie tracili zajęcia, przy czym proszę pamiętać, że w takich wypadkach sytuacja będzie się kończyła na tygodniu czy dwóch - ocenił minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

Problem polega na tym, że zajęcia zdalne mieliby poprowadzić nauczyciele, którzy też znajdą się w kwarantannie.

- Nawet jeżeli mówimy o wykluczeniach czy wyłączeniach wtedy, kiedy będzie kwarantanna, to pamiętajmy, że ci ludzie uczą jednak też w różnych placówkach edukacyjnych i trochę jak w szpitalach trzeba przemyśleć to, żeby oni się po prostu między tymi placówkami nie przemieszczali - zauważył Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych.

Do tego dla nauczyciela kwarantanna oznacza zwolnienie lekarskie.

- Tak naprawdę to - nie powinnam tego mówić - nauczyciel po cichu będzie na Teamsach prowadził, czy na Zoomie, lekcje, bo mu szkoda, ale oficjalnie jest na zwolnieniu lekarskim. No to co? Jest szereg takich pytań - wskazała Maria Włodarczyk, dyrektorka III LO im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi. Chodzi o kwestie finansowe.

Do końca tego tygodnia minister edukacji narodowej ma wydać rozporządzenie, które konkretnie ureguluje, jak szkoły będą działać w okresie pandemii.

Autor: Marek Nowicki / Źródło: Fakty po południu TVN24