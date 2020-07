Negocjacje w sprawie rekonstrukcji. Znak zapytania nad czterema ministerstwami

"To wewnętrzna gra w PiS-ie. To gra między Morawieckim, Ziobrą, Kaczyńskim" W Zjednoczonej Prawicy po wyborach prezydenckich i po szczycie unijnym pojawiły się napięcia. Ma...

Jesienna rekonstrukcja rządu Zjednoczonej Prawicy ma odbyć się pod generalnym hasłem odchudzania rządu. Ma to wiązać się przede wszystkim z likwidacją, przebudową i łączeniem nawet kilku ministerstw.

Zapowiedź tych rozwiązań może wywołać ostry spór wewnątrz obozu władzy, bo na łączeniach resortów stracić mieliby przede wszystkim liderzy mniejszych koalicyjnych partii - Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin.

O tym w czwartek mówił wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki dopytywany przez dziennikarzy o zbliżającą się rekonstrukcje rządu.

- Dzisiaj te negocjacje prowadzą liderzy partii politycznych, a nie pan marszałek Terlecki. To w gronie liderów będą zapadać te decyzje - zaznaczył poseł Porozumienia Marcin Ociepa.

"Pomysł nie spotkał się z uznaniem"

Osłabienia pozycji koalicyjnych liderów w kuluarowych rozmowach wręcz domagają się politycy ze "starego" PiS-u.

Na takie zmiany, przynajmniej na razie, nie chce zgodzić się żaden z nich.

- Póki co jest umowa: umowa wiąże też w polityce. Są podpisy wszystkich trzech prezesów partii. To, co zostało tam zapisane, może być oczywiście zmienione, jeśli dojdziemy do wniosku, że to będzie dobrze służyć Polsce - mówił w piątek lider Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro.



- Prawo i Sprawiedliwość, nasz koalicjant, z którym realizujemy "dobrą zmianę", wpadł na pomysł pewnej rekonstrukcji, natomiast ten pomysł nie spotkał się z uznaniem Solidarnej Polski i Porozumienia - powiedział minister środowiska Michał Woś.

O rekonstrukcji mówił także rzecznik prasowy rządu Piotr Müller, który zwrócił uwagę, że tak zazwyczaj przebiegają negocjacje. - Każdy ma najpierw wyjściową pozycję negocjacyjną, a później w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy dochodzimy do konsensusu - podkreślił.

Redakcji "Faktów" TVN udało się ustalić, że pod znakiem zapytania stoi przyszłość Ministerstwa Sportu, Ministerstwa Środowiska, a także Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Powrót Gowina?

Tematem, który wraca w kontekście kadrowej karuzeli jest powrót na stanowisko Jarosława Gowina. Polityk podał się do dymisji w kwietniu, rezygnując z fotela wicepremiera oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Zrobił to w proteście przeciwko organizacji wyborów korespondencyjnych 10 maja.

Teraz przez część swoich posłów jest namawiany, by do składu Rady Ministrów jednak wrócić.

- Ja osobiście jestem zdania, że powinien wrócić. Miejsce lidera partii koalicyjnej jest w rządzie - ocena poseł Marcin Ociepa.

W piątek narada w siedzibie PiS-u przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie zakończyła się po ponad czterech godzinach. Kolejne rozmowy zaplanowano na przyszły tydzień.

Autor: Arleta Zalewska / Źródło: Fakty TVN