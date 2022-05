"Postapokaliptyczna sceneria" w Radzyniu Podlaskim. Drzewa ogołocone z gałęzi

W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami opady deszczu do 5-10 mm, a na południu burze z opadami do 25 mm w górach. Burze możliwe również na Pomorzu. Temperatura maksymalna od 14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 23 stopni Celsjusza na Podkarpaciu. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach o prędkości do 50-70 km/h, a w burzach do 80 km/h.

