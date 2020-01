Kiedy miała 17 lat, usłyszała, że nigdy nie zajdzie w ciążę. Jej syn Beniamin jest okazem zdrowia

Po trzech dniach od katastrofy Iran przyznaje się do winy. Ukraiński boeing został zestrzelony. Samolot pomylono z pociskiem. O śmierci 176 osób zdecydowały sekundy. To niewybaczalna pomyłka - przyznają władze, ale biją nie tylko w swoją pierś i mówią o amerykańskim awanturnictwie. Czy to wystarczy, by reżim zachował twarz?

