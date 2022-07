Prezes PiS mówił o "cudach" Obajtka. Wymienił sklep, którego nie ma

W piątek prognozowane jest zachmurzenie od małego na wschodzie do umiarkowanego, miejscami dużego w pozostałych regionach kraju. Lokalnie, zwłaszcza wieczorem we wschodniej połowie kraju, a w ciągu w nocy na krańcach wschodnich, prognozowane są pojedyncze burze z opadami deszczu i możliwym gradem. Wiatr w porywach osiągnie prędkość do 90 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 26-27 stopni Celsjusza w Szczecinie i Gdańsku do 32-34 stopni Celsjusza na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo wschodni skręcający na zachodni.

