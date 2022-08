Pomoc zdrowotna nocna i świąteczna przez telefon. Nowy pomysł rządu PiS

Sędzia Igor Tuleya jest odsunięty od orzekania już od dwóch lat. Zawiadomił on prokuraturę o możliwości przekroczenia uprawnień przez swoich zwierzchników. Nie dopuszczają go do pracy, mimo postanowienia sądu. To właśnie z powodu takich sytuacji jak ta Komisja Europejska wstrzymuje przekazanie Polsce miliardów euro.

