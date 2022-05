Polski Ład uderza w samotnych rodziców, dobijają ich słowa ministra. "Dziecko jak pół osoby"

To, o co walczyli rodzice samodzielnie wychowujący dzieci w całej Polsce, to prawa podatkowe, jakie mieli, zanim PiS uchwaliło Polski Ład, co zresztą w połowie marca obiecał im premier Mateusz Morawiecki. - Zakładamy też możliwość pełnego rozliczenia się samotnego rodzica z dzieckiem - powiedział 24 marca szef rządu.

- Niestety, pan premier nie dotrzymał słowa. Nie ma pełnego powrotu do wspólnego rozliczania - mówi Danuta Zduńczyk ze Stowarzyszenia "Samotni Rodzice".

- Co to ma znaczyć dla nas, że dziecko jest traktowane jako pół osoby? A jak są rodzice, którzy mają dwoje czy troje dzieci, to też pół osoby? To jest dla nas bardzo krzywdzące - komentuje Joanna Kloc, matka samotnie wychowująca dziecko.

Wiceminister finansów odpowiedzialny za te ustawy tłumaczył w poniedziałek, że takie zmiany to efekt konsultacji, w tym ze Związkiem Dużych Rodzin. Ponadto stwierdził, że nowe przepisy są korzystniejsze niż te w ubiegłym roku.

- Organizacje samotnych rodziców mogą czuć się rozczarowane, bo pierwotna propozycja zakładała pełną dwukrotność nowej kwoty wolnej, niezależnie od tego, czy dzieci są niepełnosprawne, czy są to pozostałe dzieci - przyznał Artur Soboń, wiceminister finansów.

Samotni rodzice mają rodzinę czy nie?

W tej sprawie pojawiła się jeszcze jedna kontrowersja

- Rozmawialiśmy z innymi organizacjami pozarządowymi, w tym ze Związkiem Dużych Rodzin, którzy wskazywali na tego typu kompromis w związku z pewną preferencją dla osób samotnie wychowujących dzieci, które nie mają rodziny - powiedział Artur Soboń w Sejmie.

Wiceminister w rozmowie z nami podkreślił, że jego wypowiedź została źle zrozumiana i że sprawę z przedstawicielkami organizacji samotnych matek już wyjaśnił. - Ta wypowiedź nigdy nie padła - stwierdził.

- Ja mówię wyłącznie o tym, iż rodziny, w których nie ma osób samotnie wychowujących dzieci, tylko są rodziny, nie mają takiej preferencji jak samotnie wychowujący rodzice - powiedział Artur Soboń.

Ustawami zajmie się teraz Senat.

