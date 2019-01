27 stycznia 2019, 19:08

Drugie życie

Polscy lekarze liderami w rekonstrukcji twarzy, głowy i szyi

Dając nową twarz, dają drugie życie. Rekonstrukcja żuchwy, nosa czy policzka to coś więcej niż odbudowa zniszczonych przez chorobę części ciała. To dla okaleczonych pacjentów przepustka do normalności. Polscy specjaliści mają w tej dziedzinie coraz więcej sukcesów.