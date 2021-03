Policja coraz chętniej korzysta z dronów. "Sprawdzamy, czy kierowcy przestrzegają przepisów"

Zaczęło się od obserwacji przejść dla pieszych, a teraz drony w służbie policji mają już dużo więcej zadań. Są używane do patrolowania ulic i dróg szybkiego ruchu. Operator wypatruje i nagrywa wyprzedzanie na podwójnej ciągłej lub inne niebezpieczne manewry.

Już nie tylko z ziemi, ale także z góry funkcjonariusze w całym kraju walczą z piratami drogowymi.

- Sprawdzamy, czy kierowcy przestrzegają przepisów prawa o ruchu drogowym i można chociażby zobaczyć wiele filmików z naszych dronów, gdzie na przykład zatrzymujemy kierujących, których ujawnił bezzałogowy statek powietrzny, gdy przekraczali linię podwójną ciągłą - mówi inspektor Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji.

Mowa o sytuacji z Zachodniopomorskiego. To właśnie w okolicach Polic drogówka użyła drona. Urządzenie zarejestrowało sytuację, w której kierowca wyprzedzał na przejściu dla pieszych, na podwójnej ciągłej. Kilka minut potem - na tym samym odcinku drogi - pojawiła się koparka, co skłoniło kilku innych kierowców do ryzykownego manewru.

- W trakcie tylko jednych takich działań ujawniliśmy siedmiu kierowców, którzy popełnili wykroczenia. Głównie było to wyprzedzanie innych pojazdów mimo linii ciągłej - opowiada komisarz Mirosława Rudzińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Nowoczesny dron pomaga policji w zapobieganiu wypadkom na mazurskich jeziorach Policyjny dron nad mazurskimi jeziorami, który wyposażony jest w kamerę i głośnik z komunikatami... Kierowcy nie tylko zostali ujawnieni, ale również ukarani. To, co z góry zobaczy kamera drona, natychmiast przekazywane jest do policyjnego patrolu, który znajduje się w okolicy.

W jednym ze zdarzeń pilot drona namierzył kierowcę, który nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu. Kilkaset metrów dalej czekali już funkcjonariusze.

Wiele zastosowań

Jak ostrzegają funkcjonariusze, bezzałogowce będą pojawiać się także poza miastami i nad drogami szybkiego ruchu.

- Jako kierowcy ostrzegamy się przed kontrolą drogową, zaznaczamy gdzieś na mapie w różnych aplikacjach. Ale na chwilę obecną nie ma metody, aby ostrzec się przed latającym dronem - uważa nadkomisarz Kamil Tokarski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Dlatego drogówka coraz częściej będzie korzystać z dronów. Choć, jak przyznają sami funkcjonariusze, bezzałogowce to nie tylko urządzenia do karania kierowców.

- Policjanci mogą uruchomić drona i sprawdzić, jak z powietrza wygląda duże zdarzenie drogowe - mówi inspektor Mariusz Ciarka. Wyjaśnia, że można w ten sposób sprawdzić, czy na przykład nie ma gdzieś w pobliżu ofiary, która wyszła z samochodu, aby biec po pomoc, ale zemdlała.

Kilka dni temu w Gdańsku - dzięki obrazowi z drona - policjanci zobaczyli leżącego na ulicy mężczyznę. Doszło u niego do ataku epilepsji. Dzięki szybkiej pomocy mężczyznę udało się uratować.

Autor: Dariusz Prosiecki / Źródło: Fakty TVN