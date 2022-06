Korespondencja między polskim arcybiskupem z Watykanu a biurem świeżo wybranego prezydenta Andrzeja Dudy pokazuje jasno: komu i dlaczego mogło zależeć na wywróceniu do góry nogami kontraktu na zakup śmigłowców Caracal dla polskiego wojska. O tym, jak zbrojeniowy koncern poprzez Kościół dociera do osób z kręgu władzy, dziś w reportażu "Arcybiskup i kontrakt na wojskowe śmigłowce" w TVN24 o godzinie 20:00 i w każdej chwili w TVN24 GO.

»