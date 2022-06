Czy żona premiera powinna ujawnić swój majątek? Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24

Inflacja w maju wyniosła 13,9 procent rok do roku. To najwyższy wzrost od marca 1998 roku. Rząd z uporem powtarza hasło "putinflacja", na co ekonomiści odpowiadają - to nie tylko wina wojny. Tymczasem jak wynika z najnowszego sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24, w sumie 69 procent ankietowanych uważa, że rząd "w ogóle się nie zajmuje" drożyzną lub "robi zbyt mało" w sprawie walki z nią.

»