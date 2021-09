Afgańczycy zatruli się grzybami. Mieszkańcy ośrodka twierdzą, że ostrzegali członków rodziny

Otworzyły drogę do powstania Solidarności i do wolności. Podpisane 41 lat temu porozumienia sierpniowe stały się początkiem przełomu. We wtorek w Gdańsku odbyły się obchody rocznicowe. Lech Wałęsa i władze Gdańska miały swoje uroczystości, a rząd i NSZZ "Solidarność" - swoje. Kiedy Polacy będą świętować wspólnie? - Jak wymrze nasze pokolenie - ocenił były prezydent Lech Wałęsa.

