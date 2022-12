12 grudnia 2022, 19:07

Życie po przeszczepie

Po przeszczepie płuc urodziła dziecko. To pierwszy taki przypadek w Polsce

Trzy lata temu pani Patrycja przeszła udaną operację przeszczepienia płuc, które zniszczyła mukowiscydoza. Ale kobieta nigdy nie porzuciła marzeń o tym, by mieć dziecko. Właśnie to marzenie zrealizowała - dzięki staraniom lekarzy urodziła córeczkę. To pierwszy taki przypadek w Polsce.