Plaga drobnych kradzieży w sklepach. Z półek znika przede wszystkim żywność

Drożyzna coraz bardziej uderza w Polaków. Wielu osób nie stać na podstawowe produkty, czego skutkiem jest plaga drobnych kradzieży w sklepach. Ich liczba wzrosła o około 28 procent rok do roku - wynika z danych policji. Niezgłoszonych drobnych kradzieży może być nawet dwa razy więcej.

Inflacja w lipcu na poziomie 15,5 procent rok do roku. Wstępne dane Inflacja w lipcu sięgnęła 15,5 procent rok do roku według wstępnych ustaleń GUS. Jeśli ten odczyt... Trzeba mieć oczy dookoła głowy i nieważne, czy to mały stragan, czy wielki sklep, bo towar znika nie za sprawą sprzedaży.

- Tu sobie weźmie marchewkę, tam sobie weźmie pietruszkę - mówi Brygida Kowal, sprzedawczyni. - Oczywiście nie dzwoni się na policję, bo to więcej formalności i szkoda czasu - dodaje kolejny sprzedawca.

Czasami na widok biedy pęka najtwardsze serce. Z jednego z hipermarketów w Łodzi starsza pani wyniosła kilka topionych serków.

- Dostała w prezencie i obiecała, że nigdy więcej tego nie zrobi. (...) Była głodna i musiała ostatnie pieniądze wydać na leki - mówi Łukasz Rózga z agencji ochrony "Red Point Security" w Łodzi.

Według danych Komendy Głównej Policji liczba drobnych kradzieży wzrosła rok do roku o około 28 procent. A tych niezgłoszonych może być nawet dwa razy więcej. Kary nie odstraszają tak bardzo jak drożyzna.

- Kto dokonuje kradzieży mienia musi liczyć się z konsekwencjami. W przypadku wykroczenia jest to nawet kilkuset złotowy mandat, a w przypadku przestępstwa kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat - przypomina kom. Piotr Świstak z Komendy Głównej Policji.

Kradną przede wszystkim żywność

Drożyzna ważniejszym tematem dla Polaków od bezpieczeństwa militarnego Drożyzna to dla Polaków temat ważniejszy niż polityka społeczna, bezpieczeństwo militarne czy... Przed drastycznym wzrostem cen najwięcej znikało z półek kosmetyków i chemii gospodarczej, na drugim miejscu był sprzęt elektroniczny, a na trzecim żywność. Teraz żywność otwiera listę. W jednym ze sklepów w Łodzi informację o monitoringu powieszono przy nabiale, bo kiedy brakuje pieniędzy, kradnie się artykuły najpotrzebniejsze do przeżycia.

- Kradzieży tych drobnych dokonują osoby, które są w trudnej sytuacji, czyli po prostu potrzebują, ale z drugiej strony mamy też do czynienia z patologią polegającą na tym, że te towary są odsprzedawane później - wskazuje Adam Suliga, ekspert Polskiej Izby Handlu.

Rząd chce podnieść kwotę oddzielającą wykroczenie od przestępstwa z 500 do 800 złotych. Według socjologa i psychologa społecznego Zbigniewa Nęckiego kradzieży można oczekiwać tylko więcej. - Coraz bardziej upowszechnia się filozofia niesprawiedliwości, w której system nas, indywidualnych obywateli, wykorzystuje, niesprawiedliwie wynagradzając - wyjaśnia profesor. - "Jesteśmy niezamożni, to nam trochę wolno, bo takie czasy". I to też tworzy taki społeczny klimat przyzwolenia - dodaje Maria Andrzej Faliński, wiceprezes Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego.

Straty spowodowane drobnymi kradzieżami w Polsce liczone są rocznie w miliardach złotych.

Autor: Marzanna Zielińska / Źródło: Fakty TVN